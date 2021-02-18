Лига ACA проведет турнир в Краснодаре 12 марта

Лига ACA назвала город и дату проведения 119 турнира. Россиянин Артем Фролов подерется с «Годзиллой» на АCA 119 в Краснодаре

«2250 зрителей при соблюдении всех требований безопасности смогут посетить 119 турнир лиги ACA, который пройдет 12 марта в Краснодаре в «Баскет-Холл». В главном бою краснодарский боец Артем Фролов подерется с бразильцем Вендресом Карлосом да Силвой», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

В активе 29-летнего Фролова 14 боев при 3 поражениях, 36-летний Вендрес Карлос да Силва по прозвищу «Годзилла» имеет в активе 14 побед и 7 поражений.