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Цзю считает, что Махачев перенимает наследие Хабиба

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил победу Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой в главном поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

«Очень доволен тем, как технически и тактически грамотно Ислам отработал бой. Еще раз доказывает, что бокс является основным здесь. Хотя он и задушил соперника, основная работа была проделана ударом. Попал и потом уже добил. Махачев перенимает наследие Хабиба? Конечно! По-другому как. Существует определенная стратегия, тактика ведения боя. Махачев является борцом, как и Хабиб. Он поднял технику. Это имеет громадное значение. Если Ислам будет больше уделять этому внимания, не теряя того, что уже есть в борьбе, совершенно новый уровень может быть», — сказал Цзю «СЭ».

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0). Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев.

Ислам Махачев и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов (слева). Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC

Ислам Махачев
Костя Цзю
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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