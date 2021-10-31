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Чимаев — Волкову: «Приду за тобой тоже!»

03:41
Хамзат Чимаев. Фото Twitter
Хамзат Чимаев. Фото Twitter
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Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в шуточной форме обратился к тяжеловесу Александру Волкову после пресс-конференции на UFC 267.

«Приду за тобой тоже в тяжелый вес, пока ты не ушел», — шутя обратился Чимаев к Волкову.

«Давай, беги», — улыбаясь отреагировал тяжеловес.

На турнире UFC 267, который проходил 30 октября в Абу-Даби, Чимаев удушающим приемом в первом раунде выиграл у представителя Китая Ли Джинглиана. На том же турнире Волков победил Марчина Тыбуру единогласным решением судей.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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