Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Петра Яна над Кори Сэндхэгеном в со-главном событии вечера UFC 267.

«Невероятный, потрясающий бой. Какие они проводили контратаки, как били друг другу в корпус, кики в корпус, бэкфист с вращением... Это была абсолютная война. Петр Ян — зверь. Он неудержим, невероятен, просто идет вперед, несмотря ни на что. Ни разу не упал духом из-за того, что Кори расстреливал его с дистанции, постоянно двигался от него. Трудно найти более техничного, выносливого и опасного парня, чем Ян. Он чемпион, и должен провести еще один бой с Алджамейном», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Ян победил Сэндхэгена единогласным решением и стал временным чемпионом в легчайшем весе.