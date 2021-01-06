Чимаев прокомментировал второй срыв боя с Эдвардсом из-за коронавируса

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал срыв боя с Леоном Эдвардсом.

Изначально поединок должен был пройти 19 декабря, но бой пришлось отменить из-за коронавируса у Эдвардса. Поединок был перенесен на 20 января, но теперь коронавирусом заразился Чимаев.

«По болезни снялся, но сейчас восстанавливаюсь — и в скором времени подеремся с ним. Положительный тест был, но это было месяц назад. Сейчас восстанавливаюсь, выздоровел, буду тренироваться дома. У меня голова начала болеть, потом проверили — и положительный тест», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу «ИА Грозный — Информ».