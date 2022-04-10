Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 07:12

Чимаев: «Я не ожидал, что он такой жесткий. Но я давно хотел такого боя»

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 273 признался, что бой получил сложным.

«Я не ожидал, что он такой жесткий парень. Не ожидал. Он вышел сюда и показал бразильский дух. Знаю бразильцев, они с духом, у меня много братьев бразильцев. Мой тренер по БЖЖ бразилец, я знаю его много лет, он мне помогает с первого дня, бразильцы — жесткие ребята.

Я вышел сюда сделать свою работу и забрать мои деньги. Уважение Гилберту, брат, ты показал сердце сегодня. Он был очень хорош сегодня, я не ожидал, что он настолько сильный, не ожидал, что он так начнет. Он должно быть пахал как не знаю кто к этому бою, ведь я сам пахал еще как. Никогда не прекращал тренировки. Но он очень жесткий. Я давно хотел такого боя, у меня было 10 побед и 10 финишей, а теперь я окровавлен, устал, мне больно, но я люблю такое», — отметил Чимаев.

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках по правилам ММА. У 35-летнего Бернса 20 побед и 5 поражений.

Хамзат Чимаев
ММА
1
0
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2022 в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на турнире UFC 273

Бернс: «У меня огромное сердце, меня можно убить, но я не сдамся»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости