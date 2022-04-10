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Бернс: «У меня огромное сердце, меня можно убить, но я не сдамся»

Гилберт Бернс прокомментировал поражение от Хамзата Чимаева на турнире UFC 273
Никита Горшенин
Корреспондент
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Бразильский боец ММА Гилберт Бернс прокомментировал поражение от Хамзата Чимаева на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле (США).

«Я пошел против всех котировок и ожиданий, мне все равно, я дерусь с кем угодно. Я второй номер в мире, моя цель — драться против сильнейших.
Кто бы ни был против тебя, какие расклады — у меня огромное сердце и моя семья и моя команда рядом, я буду сражаться. Вам придется отдать все, что у вас есть, убить меня, но я не сдамся», — сказал после боя Бернс.

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29). Теперь на счету 35-летнего бразильца 5 поражений и 20 побед в профессиональной карьере.

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