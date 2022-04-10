Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на турнире UFC 273
Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса на турнире UFC 273
Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле.
Чимаев одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках по правилам ММА. У 35-летнего Бернса 20 побед и 5 поражений.
Со-главным поединком турнира UFC 273 станет бой между временным чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном и обладателем чемпионского пояса Алджамейном Стерлингом.
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