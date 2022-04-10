Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на турнире UFC 273

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле.

Чимаев одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках по правилам ММА. У 35-летнего Бернса 20 побед и 5 поражений.

Со-главным поединком турнира UFC 273 станет бой между временным чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном и обладателем чемпионского пояса Алджамейном Стерлингом.