Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 06:58

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей на турнире UFC 273

Хамзат Чимаев победил Гилберта Бернса на турнире UFC 273
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев (слева) и Гилберт Бернс.
Фото UFC

Шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев победил бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273, который проходит в Джексонвилле.

Чимаев одержал победу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 27-летнего Чимаева 11 побед в 11 поединках по правилам ММА. У 35-летнего Бернса 20 побед и 5 поражений.

Со-главным поединком турнира UFC 273 станет бой между временным чемпионом лиги в легчайшем весе Петром Яном и обладателем чемпионского пояса Алджамейном Стерлингом.

UFC 273: Стерлинг&nbsp;&mdash; Ян, Волкановски&nbsp;&mdash; Корейский Зомби. Онлайн. UFC 273: Стерлинг — Ян, Волкановски — Корейский Зомби. Онлайн

Хамзат Чимаев
ММА
1
Читайте также
Олимпийцы получат деньги вместо дорогих иномарок. Но сумма может вызвать вопросы
Предательство или спасение карьеры? Кто из российских спортсменов может сменить гражданство и уехать в другие страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маккензи Дерн победила Тишу Торрес раздельным решением судей на UFC 273
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости