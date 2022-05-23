Крис Сайборг хочет подраться с победителем боя между Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес

Чемпион Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг (26-2) выразила желание встретиться с победителем пары Джулианна Пенья (11-4) — Аманда Нуньес (21-5).

«Сайборг против победителя боя между Пеньей и Нуньес?» — отреагировала бразильянка в Twitter на анонс чемпионского боя UFC.

Пенья и Нуньес проведут реванш 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США. Первый поединок между бойцами состоялся 11 декабря 2021 года на UFC 269. Пенья, будучи андердогом, сотворила сенсацию: американка нокаутировала бразильянку во втором раунде и забрала пояс чемпиона в легчайшем весе.

Сайборг проиграла Нуньес 20 декабря 2018 года на UFC 232 нокаутом в 1-м раунде.