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Чейл Соннен признался, что когда у него не было денег, он тренировался на парковке

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, что раньше ему приходилось изучать новые приемы из журналов по MMA.

«Мы с моим приятелем Джастином каждые день ходили в магазин 7-Eleven в Туалатине, штат Орегон, потому что там были новые выпуски журнала Black Belt Magazine. Где-то в середине журнала было около трех страниц, посвященных различным приемам. Мы читали, а потом шли на парковку и отрабатывали приемы», — приводит слова Соннена EssentiallySports.

Соннен завершил карьеру в 2019 году, проиграв Лиото Мачиде (26-12) техническим нокаутом во втором раунде на Bellator 222 в Нью-Йорке, США.

Чейл Соннен
ММА
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