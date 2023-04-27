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Сергей Калинин: «Саша Емельяненко — это такой крутой боец, что я всегда всей душой болею за него»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец Сергей Калинин заявил, что будет болеть «всей душой» за Александра Емельяненко в его поединке против блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

«Блогер — он может быть также спортсменом. Если у него хороший тренировочный лагерь и хорошие тренеры, то он может хорошо подготовиться. Саша Емельяненко — это такой крутой боец, что я всегда всей душой болею за него. Какую бы фигню он ни творил, он все равно остается крутым бойцом», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова. В декабре Емельяненко проиграл популярному блогеру Святославу Коваленко.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1098707-boets-kalinin-budu-bolet-za-aleksandra-emelianenko-v-ego-boiu-s-blogerom-ershovym
Сергей Калинин
Александр Емельяненко
ММА
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