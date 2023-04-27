Монсон заявил, что отстранение от международных соревнований приводит к снижению интереса к спорту в России

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон поделился мнением о последствиях отстранения спортсменов сборной России от международных соревнований.

«Отстранение от международных соревнований — очень серьезный вопрос. Это не только мешает российским спортсменам выступать за границей, но и делает так, что молодые атлеты теперь не имеют возможности увидеть своих любимых спортсменов, представляющих Россию на крупных соревнованиях. Это, в свою очередь, приводит к снижению интереса к спорту в стране. Думаю, все последствия отстранения российских спортсменов еще только предстоит определить. Для федерального правительства и местных органов власти сейчас особенно важно продвигать молодежный спорт, сделать спорт доступным для всех и проводить местные соревнования, чтобы эти молодые спортсмены чувствовали себя особенными», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.