Чендлер: «Махачев еще недотягивает до Нурмагомедова»

Американский боец MMA Майкл Чендлер сравнил бывшего чемпиона UFC в легкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова с его соотечественником Исламом Махачевым.

«Хабиб и Ислам похожи, — приводит слова Чендлера MMA Junkie. — Они же братья и одноклубники. То, чего достиг Нурмагомедов, было не благодаря его набору навыков, все дело в мистической ауре, окружавшей его спортивные достижения. Он непобежденный боец, который заставлял каждого в дивизионе выглядеть жалким смертным».

По словам американца, он бы не стал называть Махачева преемником Нурмагомедова.

«Ислам хорош сам по себе. То, как он за минуту разобрался с Дэном Хукером, утвердило его в качестве одного из топов легкого веса. Но Махачев еще недотягивает до Нурмагомедова. Он только в первый раз победил бойца из топ-10, тогда как Хабиб делал это в течение многих лет».

30 октября Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером на турнире UFC 267.