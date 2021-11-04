Абдрахманов: «Мне кажется, что нужно поставить точку в истории со Стерлингом»

Саят Абдрахманов, менеджер бойца клуба «Архангел Михаил», временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, оценил бой с Кори Сэндхагеном и рассказал, куда, по его мнению, стоит двигаться Яну в организации.

«Бой с Сэндхагеном прошел отлично. Все было по сценарию, который предполагал тренерский штаб, — приводит слова Абдрахманова пресс-служба «Архангела Михаила». — Петр показал свои лучшие качества, это оценили как фанаты, так и эксперты в мире MMA.

Дальше будет второй бой со Стерлингом. Петр сказал, что будет готов в феврале или марте. Правда, сначала нужно решить некоторые нюансы. Конкретно к переговорам приступим чуть позже.

Мне самому кажется, что интереснее сначала поставить точку в истории со Стерлингом, а уже потом защищать пояс в бою с Диллашоу".

Напомним, 30 октября в Абу-Даби на UFC 267 по итогам пяти раундов Петр Ян одержал победу единогласным решением судей в бою против Кори Сэндхагена.

На кону стоял пояс временного чемпиона UFC в легчайшем весе, которым теперь владеет Ян.