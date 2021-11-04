Октагон-анонсер UFC Брюс Баффер рассказал о перенесенном ковиде, из-за которого он пропустил UFC 267 в Абу-Даби. 64-летний мужчина заболел, несмотря на сделанную ранее вакцину.

«В среду мне стало очень плохо, и такое состояние длилось четыре дня, — сказал Баффер на шоу The MMA Hour. -Я всегда верил в ношение масок и соблюдение предосторожностей, был привит вакциной от Johnson&Johnson. Считаю, что вакцина уберегла меня от худших последствий. Да, она не является защитой от вируса, но она является защитой от тяжелой госпитализации — вот, что я вам скажу. Мое лечение состояло из того, что мне удалось добиться внутривенного введения через капельницу пакета с коктейлем из антител, произведенным компанией Regeneron. Также я принимал витамины и минералы. Сейчас я чувствую себя в порядке, больше всего боялся за свои легкие, что с ними что-то случится, и это отразится на моей работе.

Я не знаю, как я заразился ковидом. Я носил маску, я был привит. Но если я заболел им, любой может заболеть. Я реально в очень хорошей физической форме. Я питаюсь правильно. Я тренируюсь правильно. Я был атлетом всю мою жизнь. Да, мне 64 года. Даже не знаю, что бы могло быть, если не вакцина. Мой садовник умер от ковида. У меня есть шесть степеней разделения от людей, полдюжины которых уже умерло от ковида. Это не шутки. Начиная с того момента, как мне исполнилось 30 лет, я не болел гриппом, и теперь заболел ковидом — и могу сказать, что это худшая форма гриппа. Тело болит, голова болит. Некоторые после перенесенного ковида страдают посттравматическим стрессовым расстройством.

Мне жаль, что моя 25-летняя серия работы на турнирах PPV оборвалась. Это была серия Кела Рипкена (бейсболиста, сыгравшего 2131 игру подряд без пропусков — прим.). Хотя, справедливости ради, UFC 267 в США не был PPV-турниром. Но знаете, что? Серии для того и существуют, чтобы их били. Мне бы хотелось посмотреть, как кто-то возьмется за то, чтобы побить мою 25-летнюю серию".

В ночь на 7 ноября Баффер вернется к работе — он будет объявлять поединки на UFC 268 в Нью-Йорке.