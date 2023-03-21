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Сегодня, 18:36

Ермеков рассказал о контрактах с лигами Eagle FC, Ural FC и АСА

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Чемпион Eagle FC Даурен Ермеков рассказал о переговорах с лигой ACA, о также о своих текущих отношениях с промоушенами Eagle FC и Ural FC.

«Насчет Eagle FC пока непонятно. Тишина. С Ural FC контракт пока только на бой с Гамзатом Хирамагамедовым. После будем разговаривать о контракте на несколько поединков. С ACA тоже разговаривали, но решили, что я проведу этот бой, а потом продолжим», — приводит слова Ермекова портал «РБ Спорт».

Ранее у Ермекова и Фаридуна Одилова произошел конфликт. Одилов на данный момент является бойцом ACA, и лига готова устроить им бой, если Ермеков также подпишет контракт.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dauren-ermekov-rasskazal-o-peregovorah-s-aca-provedu-boj-i-potom-prodolzhim/
ММА
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