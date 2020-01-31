Чемпионка UFC пытается как можно скорее уехать из Китая из-за коронавируса

Чемпионка UFC в полулегком весе Чжан Вэйли планирует скорректировать подготовку к турниру UFC 248, на котором встретится с представительницей Польши Йоанной Енджейчик. Она хотела остаться в Пекине, но из-за коронавируса решила отправиться в Лас-Вегас, где состоится бой, сообщает MMA Fighting. В настоящее время идет работа над визами.

Ранее в своем Instagram Енджейчик опубликовала афишу боя с Вэйли, на которой на польке надет противогаз, подразумевая, что она защищает себя от возможности заражения коронавирусом. Позже она удалила свой пост, а китаянка раскритиковала ее.

Бой между Енджейчик и Вэйли пройдет 7 марта. 32-летняя полька провела 18 боев, в которых одержала 15 побед, в том числе 4 нокаутом. 30-летняя китаянка одержала 20 побед в 21 поединке, в том числе 10 нокаутом.