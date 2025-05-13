Чемпионат России по ММА стартует 29 мая в Самаре

Чемпионат России по ММА 2025 года среди мужчин и женщин пройдет в Самаре с 29 мая по 1 июня 2025 года.

По итогам этого турнира определятся бойцы, которые будут представлять Россию на чемпионате мира в августе.

«Чемпионат России в Самаре — это не только борьба за звание сильнейших, но и демонстрация силы духа, профессионализма и единства нашего спортивного сообщества. Уверен, что участники покажут высочайший уровень мастерства, а зрители станут свидетелями незабываемых поединков. Для Самарской области большая честь принимать этот турнир, и я благодарен организаторам за их вклад в развитие ММА в России», — приводит пресс-служба Союза ММА России слова президента организации Виктора Дроздова.

С 30 по 31 мая на чемпионате России состоятся предварительные поединки. Финальные бои и турнир OPEN FC 54 запланированы на 1 июня.