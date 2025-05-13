Кудоистка Бинятова стала 17-м спортсменом из России, отбывающим наказание за фальсификацию

Российскую кудоистку Кристину Бинятову дисквалифицировали за обман инспекторов допинг-контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации источника, 30-летняя спортсменка дисквалифицирована на пять лет — до ноября 2029 года. Причиной отстранения стали фальсификация и фуросемид, который был обнаружен в допинг-пробе кудоистки.

Бинятова стала 17-м российским спортсменом, который отбывает наказание за фальсификацию.