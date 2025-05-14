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14 мая 2025, 19:36

Алишер Габдуллин — об отказе от пояса Octagon: «Это было не мое решение»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший временный чемпион Octagon Алишер Габдуллин (15-4) рассказал, почему отказался от боя за полноценный титул и покинул лигу.

«Это было не мое решение, так как мне сказали, что если я выиграю пояс, то должен оставить его. Они не хотели, чтобы два казаха дрались между собой еще раз. Но в то же время я считаю, что был полноценным чемпионом лиги и могу доказать это снова», — приводит слова Габдуллина Meta-ratings.kz.

Габдуллин выступал в центральноазиатской лиге Octagon с марта 2021 по май 2024 года и владел поясом временного чемпиона.

Источник: Meta-ratings.kz
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