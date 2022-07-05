Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) прокомментировал победу чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) над Джаредом Каннонье (15-6) на UFC 276.

«Потрясающее выступление Иззи, — сказал чешский боец в интервью Helen Yee Sports. — Я слышал, как люди на трибунах освистывали его, но, по-моему, он показал мастер-класс. Это было полной противоположностью моему стилю ведения боя, который, например, я показал в последнем бою. Рад, что мне посчастливилось увидеть за ходом этого поединка воочию. Мне определенно понравился этот бой».

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.