Крис Вайдман рассказал о форме Миочича перед боем с Джонсом: «Он весит 113 килограммов»

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман (15-6) сообщил, что бывший чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) вернется в октагон более здоровым, чем в прошлых боях.

«Я видел, что Джонс работает над тем, чтобы набрать вес, в то время как Стипе был меньше него, — сказал Вайдман в интервью The Schmo. — Но вот что я скажу: вчера я виделся со Стипе, и, братан, он стал здоровым. Он никому не показывал свою форму. Сейчас он весит 113 килограммов. Когда Стипе вернется, он станет большой проблемой для всех в тяжелом весе. Не думаю, что Джонс хочет этого боя. Если он думает, что будет драться против 100-килограммового Стипе, то он ошибается. Перед ним будет здоровый, мощный боец, который с первых минут попрет вперед».

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.