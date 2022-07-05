Дональд Серроне задумывался о завершении карьеры до боя с Макгрегором

Ветеран UFC, 39-летний Дональд Серроне (36-17) признался, что еще до боя с бывшим чемпионом UFC в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) в январе 2020 года задумывался о завершении карьеры.

«Перед боем с Макгрегором я задумывался о завершении карьеры, — сказал Серроне в интервью MMA Fighting. — Затем, после боя с ним, я провел еще один поединок. Тогда я просто выполнял обязательства по контракту. Мне не хотелось драться. Я знал, что мое время придет, и мне нужно было понять, в какой момент лучше уйти. Я позвонил агенту и сказал: «Давай устроим мне еще один бой», и я знал, что это будет мой последний поединок.

Когда я объявил о завершении карьеры, то шокировал свою команду. Они понятия не имели, что я об этом скажу. Да и моя жена об этом не догадывалась. Никто не был в курсе. Это был мой секрет.

Я вернусь. Буду приходить на турниры и смотреть бои, разговаривать с молодым поколением бойцов. Может быть, через года три во мне вновь проснется жажда боев, кто знает? Но в ближайшее время я точно не вернусь к боям".

Серроне в прошлом бою проиграл Джиму Миллеру (35-16) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.