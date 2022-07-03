Шон Стриклэнд: «В первом раунде подумал, что это будет легкий бой»

Американский средневес Шон Стриклэнд (25-4) прервал серию побед, проиграв бразильцу Алексу Перейре (6-1) нокаутом в первом раунде на UFC 276. После боя Стриклэнд опубликовал в соцсетях видеосообщение, в котором поблагодарил всех поддерживающих его фанатов.

«Никогда не хочешь оказаться в чьем-то хайлайте. Но такова игра, — сказал Стриклэнд. — Я хотел размениваться ударами в стойке с одним из лучших кикбоксеров. Самое худшее то, что во время боя я подумал: «Черт, это будет легкий бой. Я все вижу. Я лучше в разменах. Я выиграю у него в течение трех раундов». Снимаю перед Алексом шляпу, он чертов убийца. Спасибо моим тренерам. Жаль, что я проиграл. Это расстраивает, и какое-то время я буду не в своей тарелке. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Настало время вновь подняться по лестнице».

Стриклэнд и Перейра дрались 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.