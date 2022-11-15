Волкановски ожидает, что его бой с Махачевым пройдет в стойке

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) считает, что его предстоящий поединок с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1) пройдет в стойке.

«Очевидно, я в восторге [от этого боя]. Это огромная возможность, — отметил Волкановски в интервью Quick Hits. — Ислам — отличный боец. Но я люблю вызовы. Этим я занимался всю свою жизнь. Стратегия на бой будет иметь большое значение... Меня очень трудно удержать в партере. Я ожидаю, что мы будем драться на ногах. Посмотрим, насколько хорош его удар».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.