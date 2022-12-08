Волкановски дал прогноз на бой Анкалаева и Блаховича

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) заявил, что претендент на титул в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) фаворит в бою с Яном Блаховичем (29-9).

«Проиграть за карьеру один раз — это многое значит, — сказал Волкановски на своем YouTube-канале. — Анкалаев хороший боец: может нокаутировать, может забороть. Не думаю, что кто-то из них кинется в борьбу. Мне кажется, что бой пройдет в стойке. На кого я поставлю? Я склоняюсь в сторону Анкалаева. Для борца он очень хорош в стойке».

Анкалаев подерется с Блаховичем за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.