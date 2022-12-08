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Сегодня, 11:03

Бразилец Пауло Коста отказался подписывать контракт с UFC

Давид Хачатрян
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31-летний бразильский боец UFC Пауло Коста (14-2) сообщил, что ему прислали новый контракт на шесть боев, но он отказался его подписывать.

«Я вежливо отказался [от контракта]. Мне предлагают контракт на шесть поединков, но я не заинтересован в долгосрочном контракте», — написал Коста в Twitter.

Коста в прошлом бою победил Люка Рокхолда (16-6) единогласным судейским решением (30-27, 30-27, 30-27) на UFC 278. Бой состоялся 20 августа в Солт-Лейк-Сити, США.

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