Дейвесон Фигередо раскритиковал руководство UFC: «Платите мне больше!»

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвесон Фигередо (21-2) подтвердил, что намерен перейти в легчайший дивизион из-за того, что UFC платят ему недостаточно денег и из-за введения временного пояса, который разыграют Брэндон Морено (19-6) и Кай Кара-Франс (24-9) 30 июля на UFC 277 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

«Я не исключаю, что если UFC не увеличит мне гонорар, то я поднимусь в легчайший дивизион, — сказал Фигередо в интервью MMA Fighting. — Я останусь в наилегчайшем дивизионе только в том случае, если они будут платить мне больше. Я и раньше хотел подняться, но при этом хочу провести здесь еще три боя. Когда UFC ввели этот временный пояс, они упростили мне задачу. Теперь я на 95 процентов уверен, что поднимусь в весе».

В ответ на заявление бразильца Морено сказал в интервью The MMA Hour: «Как будто это кого-то волнует. Всем плевать. Думаете, он перейдет в легчайший дивизион и UFC скажет: «О, нет! Сейчас мы тебе увеличим гонорар»?»

Фигередо вернул себе титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории 22 января на UFC 270 в Анахайме, США. Бразилец единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) одолел Морено.