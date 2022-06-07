Исраэль Адесанья: «Свободу Пауло Косте!»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) пошутил над бывшим оппонентом Пауло Костой (13-2), который обвиняется в нападении на медсестру.

«Свободу Пауло Косте!» — написал Адесанья в Twitter.

30 мая в городе Белу-Оризонти, Бразилия, Коста якобы ударил медсестру, когда пришел делать вакцину от COVID-19. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили бойца в полицейский участок.

Адесанья и Коста дрались 27 сентября 2020 года на UFC 253. Адесанья победил техническим нокаутом во втором раунде.

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46). Следующий бой Коста должен провести против Люка Рокхолда (16-5) 20 августа.

Адесанья в последнем бою одолел Роберта Уиттакера (23-6) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, США.