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Чемпион UFC рассказал о своих заработках в промоушене

09:17

Новый чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал о своих заработках в промоушене. По его словам, это не такие большие деньги.

«На самом деле мы не получаем 50 тысяч долларов за бой, — приводит слова Оливейры Bloody Elbow. - Выходит около 15-20 тысяч. Тем более, я живу Бразилии и перевожу призовые туда. Там приходится менять валюту. Так я тоже теряю в деньгах».

Напомним, в мае Оливейра взял чемпионский титул — он нокаутировал американца Майкла Чендлера.

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