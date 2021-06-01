Чемпион UFC рассказал о своих заработках в промоушене

Новый чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал о своих заработках в промоушене. По его словам, это не такие большие деньги.

«На самом деле мы не получаем 50 тысяч долларов за бой, — приводит слова Оливейры Bloody Elbow. - Выходит около 15-20 тысяч. Тем более, я живу Бразилии и перевожу призовые туда. Там приходится менять валюту. Так я тоже теряю в деньгах».