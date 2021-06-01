Украинский боец подписал контракт с UFC

Украинский боец Аскар Можаров подписал контракт с Абсолютным бойцовском чемпионатом (UFC).

В апреле Можаров победил в поединке в лиге боев на голых кулаках в США. После этого он должен был выступить на турнире организации PFL, но бой был отменен.

«Да, я подписал контракт с UFC», — цитирует ТАСС Можарова.

Боец проведет дебютный поединок 28 августа против Дастина Джакоби. На счету 26-летнего Можарова 23 победы и семь поражений в ММА.