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Украинский боец подписал контракт с UFC

09:12

Украинский боец Аскар Можаров подписал контракт с Абсолютным бойцовском чемпионатом (UFC).

В апреле Можаров победил в поединке в лиге боев на голых кулаках в США. После этого он должен был выступить на турнире организации PFL, но бой был отменен.

«Да, я подписал контракт с UFC», — цитирует ТАСС Можарова.

Боец проведет дебютный поединок 28 августа против Дастина Джакоби. На счету 26-летнего Можарова 23 победы и семь поражений в ММА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11523273

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