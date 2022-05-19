Хабиб: «Ислам Махачев объедет Чарльза Оливейру, как свою лошадь»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Если они сделают Ислама против Бенила в октябре, претендентский...В октябре они подерутся, потом им нужно будет время, до февраля-марта, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN. — Чарльз будет ждать до марта? Кто тогда будет чемпионом? Я слышал, они хотят сделать большое шоу в Бразилии в декабре. Окей, не хотят ехать в Абу-Даби... я слышал, как тренер Чарльза сказал: «Приезжайте в Бразилию». Нет, проблем, отправьте локацию. Мы приедем в Бразилию, Ислам объедет Чарльза Оливейру, как свою лошадь, заберет пояс, мы докажем, что, если бы самбо было легким, оно называлось бы джиу-джитсу — и поедем домой. Вместе с поясом UFC.

Я уверен, что в последние 10 лет локация для пояса в легком весе — это Дагестан. Я закончил, теперь Ислам будет [чемпионом]. Никакой Ирландии, Бразилии или США. Только Дагестан. Это как говорил отец — Хабиб уйдет, чемпионом будет Ислам. Если хотят в Бразилии — нет проблем. Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, мы приедем за две недели большой командой, снимем большой дом. Ислам финиширует его в его же игре — на земле, на бразильской земле. Мы дадим всем фанам урок, что такое контроль в партере».

Оливейра 7 мая задушил Гэтжи на UFC 274 в Финиксе. Махачев в феврале нокаутировал Бобби Грина.