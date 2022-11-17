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Сегодня, 13:41

Чемпион ONE FC Малыхин назвал бой Магомедова и Оленичева поединком года в ACA

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион ONE FC, российский тяжеловес Анатолий Малыхин поделился мнением о претенденте на титул чемпиона ACA Олеге Оленичеве.

Ранее Малыхин принял участие в качестве спарринг-партнера в подготовке Оленичева к бою с Муслимом Магомедовым.

«Олег физически очень крепкий, очень заряжен на пояс, долго шел к нему. В нем чувствуется дух, видно, что он готов работать и отдаваться на 100 процентов. У него есть шанс стать чемпионом организации. Но обоих бойцов я знаю очень хорошо. Я долго был в сборной с Муслимом, мы с ним много встреч провели по борьбе. Он очень одаренный, не зря он чемпион ACA, не зря у него ноль в графе поражений.

Поэтому этот бой будет настоящая проверка для Олега. Жду этого противостояния, это будет битва двух стальных характеров. И это может быть бой года в ACA» — приводит слова Малыхина пресс-служба ACA.

18 ноября в Сочи в главном бою на ACA 148 чемпион полутяжелого веса Муслим Магомедов будет защищать титул против Олега Оленичева.

В июле прошлого года Магомедов завоевал вакантный титул в бою с Евгением Егембердиевым и успешно защитил его в поединке против Григора Матевосяна 8 месяцев спустя.

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