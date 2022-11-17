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Сегодня, 14:01

Шавкат Рахмонов — о ЧМ по футболу: «Казахстана нет же, за кого болеть?»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА» ответил на вопрос, будет ли он смотреть предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре.

— Ты за футболом следишь?

— Чуть-чуть так, не особо.

— Сейчас чемпионат мира по футболу будет, можешь, есть какая-то команда, за которой следить будешь?

— Казахстана нету же, че, за кого болеть? (смеется).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
ММА
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