Шавкат Рахмонов — о ЧМ по футболу: «Казахстана нет же, за кого болеть?»

Топовый боец полусреднего веса UFC Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Вестник-ММА» ответил на вопрос, будет ли он смотреть предстоящий чемпионат мира по футболу в Катаре.

— Ты за футболом следишь?

— Чуть-чуть так, не особо.

— Сейчас чемпионат мира по футболу будет, можешь, есть какая-то команда, за которой следить будешь?

— Казахстана нету же, че, за кого болеть? (смеется).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.