Александр Емельяненко: «История Алекса Перейры очень похожа на мою»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) на примере нового чемпиона UFC Алекса Перейры (7-1) сообщил, что человек в любой момент может взять себя в руки и добиться того, чего он хочет. Об этом Емельяненко сказал на своем YouTube-канале.

— На выходных Алекс Перейра победил Адесанью, забрал чемпионский титул. Перейра в 12 лет бросил школу, начал пить, стал алкоголиком, пил по бутылке рома, но любовь к своей родине и спорту вытащила его из этого болота и привела к чемпионскому титулу.

— Очень знакомая история, очень похожа на мою. Я тоже плохо учился, много хулиганил. Это, наоборот, пример и показатель того, что человек может в любом состоянии и в любом возрасте взять себя в руки и добиться того, чего он хочет. Все в руках человека. Он добивается от жизни всего того, что он пожелает сам. Перейра хулиганил — перестал. Плохо учился, но это не помешало ему стать чемпионом. Он взялся и исправился. Он показал, что всего, что человек не пожелает, он может достигнуть.

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.