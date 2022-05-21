Вице-президент АСА рассказал, как проверил вариант подписания контракта с Нганну

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, как проверил вариант подписания контракта с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну. В январе президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил уверенность в том, что у лиги ACA достаточно денег, чтобы подписать Нганну.

«Мы можем спекулировать на имени Фрэнсиса Нганну, и Камил Гаджиев лучше всех понимает тоже, но мы его не подпишем — ни Камил, ни мы. В качестве чемпиона из UFC никто не уходит. Нганну — чемпион. Да, он ведет переговоры по поводу проведения боя по боксу. Возможно, он там подерется с участием Даны Уайта, как в случае, когда Макгрегор дрался с Мейвезером. По-другому его не отпустят.

Я обращался. Обращался не к самой команде Нганну, а именно к около, скажем так, друзьям, и они сказали: «Асланбек, у него намечается суд, разбирательство с UFC, потому что он за их спиной провел переговоры о боксерском поединке, поэтому они его не отпустят. Это, во-первых.

Во-вторых, есть определенные лазейки, что они его не отпустят. Поэтому о нем говорить даже смысла нет. Но мы проверили этот вариант, и это было до того, как Камил озвучил у вас в интервью. По карману ли Нганну лиге АСА? Теоретически, конечно, лига может. Например, она проведет в год на 15 турниров, а 14. И вот этот гонорар, который направлен на турнир, мы отдадим Фрэнсису Нганну. В теории это возможно. Но с другой стороны — насколько это целесообразно?», — сказал Бадаев «СЭ».

Нганну может провести бой по правилам бокса с британцем Тайсоном Фьюри. На счету 35-летнего Нганну в ММА 17 побед и 3 поражения.