Чемпион BKFC и экс-боец UFC Джонни Бедфорд завершил карьеру

Чемпион кулачной лиги BKFC в легчайшем весе и экс-боец UFC Джонни Бедфорд (23-14) объявил о завершении карьеры.

«Мне пришлось принять непростое решение, поскольку я понимаю, что больше не могу выступать на высочайшем уровне, — сказал Бедфорд в подкасте BKFC Holiday Giveaway. — Я несчастен, ведь я даже не просыпаюсь на пробежку в шесть утра. Спорт больше не вызывает во мне трепета».

39-летний Бедфорд выступал в UFC с 2013 по 2014 год. Его рекорд на голых кулаках — 6-1.