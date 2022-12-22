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Сегодня, 14:08

Чемпион BKFC и экс-боец UFC Джонни Бедфорд завершил карьеру

Давид Хачатрян
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Чемпион кулачной лиги BKFC в легчайшем весе и экс-боец UFC Джонни Бедфорд (23-14) объявил о завершении карьеры.

«Мне пришлось принять непростое решение, поскольку я понимаю, что больше не могу выступать на высочайшем уровне, — сказал Бедфорд в подкасте BKFC Holiday Giveaway. — Я несчастен, ведь я даже не просыпаюсь на пробежку в шесть утра. Спорт больше не вызывает во мне трепета».

39-летний Бедфорд выступал в UFC с 2013 по 2014 год. Его рекорд на голых кулаках — 6-1.

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