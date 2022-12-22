Джаред Каннонье готов заменить Косту и подраться с Уиттакером

Третий номер рейтинга UFC в среднем весе Джаред Каннонье (16-6) сообщил, что он с радостью проведет реванш с Робертом Уиттакером (24-6).

«Если UFC предложат мне реванш с Уиттакером, черт возьми, я скажу: «Да». Я никогда не был в Австралии, — отметил Каннонье на шоу The MMA Hour. — Я бы с удовольствием туда полетел и подрался с Уиттакером. Надеюсь, все так и будет. Я не совсем понимаю, почему Роберт хочет сняться с турнира. Может быть, он планирует взять перерыв, насладиться праздниками в кругу семьи, но, как бы то ни было, это его решение».

Уиттакер должен был подраться с Пауло Костой (14-2) 11 февраля 2023-го на UFC 284 в Перте, Австралия. Однако бразильский боец отказался драться из-за маленького гонорара.

Каннонье проиграл Уиттакеру 24 октября 2020-го на UFC 254 единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся в Абу-Даби, ОАЭ.