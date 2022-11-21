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«Не узнал Ромеро — он огромный, как колобок». Немков — о следующем сопернике

Немков рассказал о встрече с Ромеро после поединка с Андерсоном на турнире Bellator 288
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о встрече с Йоэлем Ромеро после поединка с Кори Андерсоном на турнире Bellator 288.

«Если честно, я вообще не ожидал, что мне через 2,5 месяца поставят бой с Ромеро. Когда он вышел, я его сначала не узнал — он какой-то огромный, как колобок. Не высокого роста, просто какой-то здоровый. Я не понял, чего он вышел, а потом говорят — бой. Какой бой, думаю. Вообще никаких обсуждений не было. Я думаю, ему дали этот бой титульный за заслуги перед смешанными единоборствами в общем. Так-то он проиграл Филу Дэвису, выиграл у двух непонятных бойцов, и сразу получить титульный бой... Это, думаю, заслуги перед ММА», — сказал Немков в разговоре с «СЭ».

18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей. Бой также носил статус финала Гран-при, за победу Немков получил 1 миллион долларов.

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