Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал о встрече с Йоэлем Ромеро после поединка с Кори Андерсоном на турнире Bellator 288.

«Если честно, я вообще не ожидал, что мне через 2,5 месяца поставят бой с Ромеро. Когда он вышел, я его сначала не узнал — он какой-то огромный, как колобок. Не высокого роста, просто какой-то здоровый. Я не понял, чего он вышел, а потом говорят — бой. Какой бой, думаю. Вообще никаких обсуждений не было. Я думаю, ему дали этот бой титульный за заслуги перед смешанными единоборствами в общем. Так-то он проиграл Филу Дэвису, выиграл у двух непонятных бойцов, и сразу получить титульный бой... Это, думаю, заслуги перед ММА», — сказал Немков в разговоре с «СЭ».

18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей. Бой также носил статус финала Гран-при, за победу Немков получил 1 миллион долларов.