Немков: «Офигел, когда пересмотрел запись. Было бы обидно, если бы дали no contest»

Чемпион Bellator Вадим Немков прокомментировал эпизод в поединке против Кори Андерсона, когда россиянин чуть не провел запрещенный удар, но не попал.

— А ты чувствовал, что no contest был неподалеку после твоего удара ногой с разворота?

— Если честно, я когда попал, он сделал движение вперед. Я думал пробить коленом, потому что он пошел в ноги. Там можно было за это разговор вести. А так да, когда я пересмотрел запись, то, конечно, офигел. Глупый удар был бы. Если бы из-за этого опять был no contest, было бы очень обидно, — сказал Немков в разговоре с «СЭ».

18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей. Бой также носил статус финала Гран-при, за победу Немков получил 1 миллион долларов.