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Немков: «Нет такого, что Федор говорит: «Я тебе не разрешаю»

Чемпион Bellator Немков рассказал об отношениях с Федором Емельяненко
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Чемпион Bellator Вадим Немков рассказал об отношениях с Федором Емельяненко.

«Сейчас у нас такие отношения с Федором, что если я что-то решу, то посоветуюсь с Федором, конечно, он подскажет, как лучше сделать, но такого нет, что я скажу «Хочу поехать в Таиланд», а он скажет «Тебе там делать нечего, я тебе не разрешаю». Такого нет, у нас дружеские отношения, мы все профессионалы, взрослые, и Федор к нам прислушивается так же, как и мы к нему. На командном совете, как говорится, решаем такие вопросы», — сказал Немков в разговоре с журналистом «СЭ».

18 ноября Немков провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Россиянин победил единогласным решением судей. Бой также носил статус финала Гран-при, за победу Немков получил 1 миллион долларов.

Вадим Немков. «Чек на миллион долларов подарил фанату. Слишком большой». Немков вернулся в Россию и дал большое интервью
Вадим Немков
Федор Емельяненко
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