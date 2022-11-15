Немков назвал состав угловых на бой с Кори Андерсоном

Федор Емельяненко, Валентин Молдавский и бразильско-американский тренер Маркус «Конан» Силвейра будут секундантами Вадима Немкова во время его боя с Кори Андерсоном. Об этом чемпион Bellator в полутяжелом весе Немков рассказал в интервью «СЭ».

Последний месяц Немков тренировался во Флориде (США) — в клубе American Top Team, поэтому предложил тренеру ATT Силвейре стать его угловым.

Бой состоится на турнире Bellator 288 в Чикаго 19 ноября рано утром по московскому времени. Первый бой между Немковым и Андерсоном прошел в апреле этого года и был признан несостоявшимся, так как в конце третьего раунда американец поставил россиянину глубокое рассечение запрещенным ударом головой.