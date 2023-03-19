Пономарев: «Я уже не гигант из зала Федора. Я закончил работу с Fedor Team»

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев рассказал, что прекратил тренироваться в Старом Осколе.

«Я сейчас могу уверенно заявить, что я уже не гигант из зала Федора, а гигант из зала «Стрела», — приводит слова Пономарева «СЭ». — Ну, не гигант из зала «Стрела», я член клуба «Стрела» сейчас. Я в команде Тараса Кияшко, Александра Волкова. Чтобы уже понимание было, я закончил работу с Fedor Team. Не буду говорить причины. Я очень всех уважаю ребят, Федора Владимировича, так же болею, так же общаюсь с ребятами. Вчера мне Вадим писал, Валентин Молдавский. Все меня поддерживают, и Дима Ионин. Все мне пишут. Я очень благодарен, рад, что мы не потеряли это общение. Общение даже больше закрепилось. Может, они как-то по-другому на меня стали смотреть. Может, как на взрослого уже такого бойца. Но я теперь с командой «Стрела».

18 марта Пономарев победил Шуаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 119 в Ульяновске и защитил пояс в тяжелом весе.