Чемпион AMC Fight Nights Пономарев: «Было конкретное предложение от АСА»

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев рассказал, что получал предложение от лиги АСА, но пока не ответил согласием.

«Да, было конкретное предложение, — приводит слова Пономарева «СЭ». — Но уже были подводящие моменты к этому бою. Я сказал: «Асланбек, видишь, я не могу распыляться на все. Мне нужно сначала достичь одной точки, потом давай... Вот прямо бой проходит — хоть в шесть утра мне набирай, мы будем разговаривать. Пока до боя я ничего не могу сказать. Ты можешь мне скинуть условия, я их могу посмотреть, но ответить тебе пока ничего не могу. Поэтому давай только после боя». Так мы с ним дистанционно пожали руки, друг друга поняли, и все, ждем дальнейших действий Асланбека. Опять же не забываем, надо еще с Камилом Гаджиевым поговорить, потому что я дерусь в его лиге».

18 марта Пономарев победил Шуаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 119 в Ульяновске и защитил пояс в тяжелом весе.