Пономарев об отравлении: «Перед боем с Шуаевым ср*л дальше, чем видел»

Чемпион AMC Fight Nights в тяжелом весе Григорий Пономарев рассказал, что отравился перед третьим поединком против Юсуфа Шуаева.

«Я вес сделал из-за того, что просто, извините за выражение, ср*л дальше, чем видел, — приводит слова Пономарева «СЭ». — Мне можно было не париться, ничего не делать — просто ходить ср**ь, и все, из меня все вышло. Еще буквально вчера, после фейса (дуэли взглядов. — Прим. «СЭ») я ср***я **** [блин] ****** [сильно]. Только сегодня меня маленько отпустило. Вот перед боем где-то часа за три. Мы столько съели всяких энтерофурилов...».

18 марта Пономарев победил Шуаева техническим нокаутом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights 119 в Ульяновске и защитил пояс в тяжелом весе.