Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чемпион AMC Fight Nights Болеян после победы над Чоршанбиевым: «Этот пояс — всего лишь железка»

02:37
Морис Болеян.
Морис Болеян.
Теги:

Действующий чемпион AMC Fight Nights Морис Болеян успешно защитил пояс, победив досрочно Азизхана Чоршанбиева.

«Для меня защита пояса ничего важного из себя не представляет, — сказал Болеян в интервью «СЭ» сразу после победы. — Этот пояс — всего лишь железка. Для меня это не так уж и важно. Главное, что я вышел и выполнил свою работу.

«Оправдан ли хайп вокруг братьев Чоршанбиевых? Я думаю, что да. Они умеют подогревать публику, делать шоу, и это нормально».

Болеян усыпил Чоршанбиева треугольником в первом раунде. Теперь на его счету 6 побед и 0 поражений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Российская девушка-боец полностью разделась на взвешивании Bellator. Видео
Почему человеку тяжело дается проявление воли? Объясняет великий советский психолог Леонтьев
Глава Hypercube заявил, что Россия может потерять прямую путевку в Лигу чемпионов
Пять лет назад Бердыев выбирал между сборной России и «Спартаком». Но вернулся в «Ростов»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд