Действующий чемпион AMC Fight Nights Морис Болеян успешно защитил пояс, победив досрочно Азизхана Чоршанбиева.

«Для меня защита пояса ничего важного из себя не представляет, — сказал Болеян в интервью «СЭ» сразу после победы. — Этот пояс — всего лишь железка. Для меня это не так уж и важно. Главное, что я вышел и выполнил свою работу.

«Оправдан ли хайп вокруг братьев Чоршанбиевых? Я думаю, что да. Они умеют подогревать публику, делать шоу, и это нормально».

Болеян усыпил Чоршанбиева треугольником в первом раунде. Теперь на его счету 6 побед и 0 поражений.