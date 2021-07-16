Болеян остался доволен победой над Чоршанбиевым

Чемпион AMC Fight Nights в наилегчайшем весе Морис Болеян поделился эмоциями после победы над ранее небитым Азизханом Чоршанбиевым.

«Только позитивные впечатления. Я выиграл у хорошего парня. Теперь буду на слуху, и это радует, — сказал Болеян «СЭ». — Уверенно выполнил задачи при подготовке, и поэтому я ни капли не сомневался в себе. Все прошло так, как надо».

Болеян задушил соперника в первом раунде. На его счету 6 побед и 0 поражений.