Болеян остался доволен победой над Чоршанбиевым
02:32
Чемпион AMC Fight Nights в наилегчайшем весе Морис Болеян поделился эмоциями после победы над ранее небитым Азизханом Чоршанбиевым.
«Только позитивные впечатления. Я выиграл у хорошего парня. Теперь буду на слуху, и это радует, — сказал Болеян «СЭ». — Уверенно выполнил задачи при подготовке, и поэтому я ни капли не сомневался в себе. Все прошло так, как надо».
Болеян задушил соперника в первом раунде. На его счету 6 побед и 0 поражений.
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