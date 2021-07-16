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Федор Емельяненко заявил, что может завершить карьеру после боя в Москве

09:03
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко может завершить карьеру после поединка в турнире Bellator в Москве.

Турнир пройдет 23 октября.

«Конечно, все зависит от моего самочувствия, — цитирует ТАСС 44-летнего Емельяненко. — Думаю, что буду после каждого боя принимать решение. Понимаю, что чувствую себя хорошо, вроде бы с молодыми ребятами упираюсь и огрызаюсь. Но по своим физическим показателям вижу, что это даже уже не половина того, что было».

«И я уже не могу работать на тех запредельных весах, на которых работал раньше. Сейчас уже даже с Вадимом Немковым и Валентином Молдавским разговариваем, и я понимаю, что не хочу становиться тем, кто только рассказывает, каким он был раньше. Ребята еще помнят, как я работал, какие веса поднимал, сколько подтягивался и приседал. Сейчас уже все, чувствую, что по «физухе» я потихонечку проседаю, понятно, что я уже не тот Федор Емельяненко, который был в 25, 30 или 35 лет».

На счету Емельяненко 39 побед и 6 поражений. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11916319

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