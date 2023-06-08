Оливейра: «В бою с Махачевым был не я. Это был другой Чарльз»

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) заявил, что в бою с Бенилом Дариушем (22-4) зрители увидят прежнего Оливейру.

«Я не смотрел [запись боя с Исламом Махачевым]. Это был не я. Меня там не было. Это другой Чарльз. Сейчас перед вами Чарльз, который голоден, который жаждет победы. Я снова в деле, и я лев, который всегда охотится», — сказал Оливейра на пресс-конференции UFC.

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.