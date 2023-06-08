Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:29

Sherdog представил топ-10 величайших боев в истории Pride — на первом месте бой Федора Емельяненко

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Федор Емельяненко.
Фото Lucas Noonan/BELLATOR MMA

Портал Sherdog опубликовал список лучших боев в истории японской лиги Pride.

«Многие участники голосования в первую очередь ориентировались на свое личное впечатление от поединка», — сказано на портале.

10. Таканори Гоми — Тацуя Кавадзири (Bushido 9, 25 сентября 2005-го);

9. Федор Емельяненко — Антонио Родриго Ногейра (Shockwave 2004, 31 декабря 2004-го);

8. Ройс Грейси — Кадзуси Сакураба (Grand Prix 2000 Finals, 1 мая 2000-го);

7. Кадзуси Сакураба — Карлос Ньютон (Pride 3, 24 июня 1998-го);

6. Дон Фрай — Ёсихиро Такаяма (Pride 21, 23 июня 2022-го);

5. Ник Диас — Таканори Гоми (Pride 33, 24 февраля 2007-го);

4. Маурисио Руа — Антонио Родриго Ногейра (Countdown 2005, 26 июня 2005-го);

3-2. Мирко «Кро Коп» Филипович — Антонио Родриго Ногейра (Final Conflict 2003, 9 ноября 2003-го);

3-2. Вандерлей Силва — Куинтон Джексон (Pride 28, 31 октября 2004-го);

1. Федор Емельяненко — Мирко «Кро Коп» Филипович (Final Conflict 2005, 28 августа 2005-го).

Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших грепплеров в истории, топ-10 лучших ударников в истории и топ-10 бойцов с самым сильным ударом.

Лучшим грепплером был признан Хабиб Нурмагомедов (29-0), ударником — Андерсон Сильва (34-11), а бойцом с самым сильным ударом — Франсис Нганну (17-3).

Федор Емельяненко
ММА
0
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оливейра: «В бою с Махачевым был не я. Это был другой Чарльз»
Новости
RSS RSS
Все новости